Til onder de indruk: ‘Dan denk ik: nou, daar kan nog wel iets bij, Guus’

Guus Til maakt deze week voor het eerst deel uit van de selectie van Oranje. De twintigjarige middenvelder van AZ bleef in de wedstrijd tegen Engeland, die met 0-1 verloren werd, nog negentig minuten op de reservebank. Toch zegt Til in gesprek met Trouw dat hij veel leert van de indrukken die hij opdoet gedurende de traningsweek.

“Als ik op het veld sta en ik kijk naar de benen van Virgil of Memphis, dan denk ik: nou, daar kan nog wel iets bij, Guus. Dat is wel een eyeopener. Het geldt voor mij als bewustwording om te zien wat ervoor nodig is om de volgende stap te maken”, stelt Til. Bondscoach Ronald Koeman liet hem vrijdagavond tijdens het duel met Engeland wel warmlopen, waarna het publiek zijn naam scandeerde.

“Dat was eigenlijk al mooi”, zegt de middenvelder, die onder de indruk is van het niveau bij het Nederlands elftal. “Voetbal is eigenlijk een denksport. Ik merk dat zij (teamgenoten bij Oranje, red.) wat sneller denken dan ik. Zij hebben kleine dingen al gezien voordat ik ze heb gezien. Alleen, in voetbal zijn dat geen kleine dingen. Die dingen zijn juist heel bepalend.”