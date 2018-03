‘Als je vorig jaar had gezegd dat ik nu zou debuteren, had ik je uitgelachen'

Hans Hateboer speelde vrijdagavond zijn eerste interland voor het Nederlands elftal. De 24-jarige verdediger annex middenvelder speelde negentig minuten mee in het met 0-1 verloren duel tegen Engeland. Hateboer zegt tegenover De Telegraaf ‘heel trots’ te zijn na zijn interlanddebuut en kijkt met een goed gevoel terug.

“Als je een jaar geleden had gezegd dat ik nu zou debuteren, had ik jullie uitgelachen. Maar ik heb het toch geflikt. Het haasje zit in mijn zak. Dat pakken ze me niet meer af. Het krijgt een mooi plekje thuis, bij de rest van de trofeeën”, vertelt de speler van Atalanta Bergamo. Hij was positief over zijn eigen spel tegen Engeland. “Ik had weinig balverlies, was goed in de duels en had een paar goede veroveringen.”

“De bondscoach heeft me alleen gefeliciteerd. De beoordeling komt nog wel, denk ik”, vervolgt Hateboer. Hij benadrukt dat het inslijpen van het nieuwe systeem tijd nodig heeft. “We hebben geluk dat we die tijd ook krijgen om de speelwijze in te slijpen. Ik snap dat het niet één, twee, drie goed is. Vandaar dat het niet leuk was om naar te kijken. Verdedigend stond het nog wel aardig, maar we leverden de ballen veel te snel in.”

Hateboer kreeg na zijn uitverkiezing de nodige reacties, maar stelt dat zijn ouders, woonachtig in het Groningse Beerta, nog meer berichten kregen. “De mensen uit de regio zijn ontzettend blij voor me en trots op me”, zegt hij. Binnenkort reizen er zestig mensen uit Beerta per bus naar Bergamo voor een wedstrijd van Hateboer. “Mijn vader en een vriend van hem kregen zo veel vragen of mensen eens een wedstrijd van Atalanta konden bezoeken dat ze dachten: we regelen het in één keer goed.”