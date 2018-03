‘Wijnaldum en Strootman zijn vermoord, in koelen bloede’

Kevin Strootman en Georginio Wijnaldum waren vrijdag in een 3-4-3-systeem de twee controlerende middenvelders bij het Nederlands elftal, maar speelden niet overtuigend. Hugo Borst neemt het in zijn column voor het Algemeen Dagblad op voor de spelbepalers van AS Roma en Liverpool.

Het speelplan van Ronald Koeman tegen de Engelsen was volgens Borst ‘beroerd’ en hij vond Strootman en Wijnaldum ‘heel slecht’ spelen: “Maar gek hè, dat ze falen. Arme, arme Wijnaldum en Strootman. Vermoord zijn ze, in de ArenA, in koelen bloede, door een stel Engelse klasbakken. Of waren het hun medespelers? Laat ik na één interland mild zijn.”

“Laat ik ervan maken dat Strootman en Wijnaldum gruwelijk in de steek zijn gelaten door hun medespelers en hun coach.” Volgens Borst konden de verdedigers nauwelijks inschuiven aangezien zijn rekening moesten houden met snelle aanvallers van Engeland en was het logischerwijs wennen met Hans Hateboer en de ‘onervaren’ Patrick van Aanholt op de flanken.

Verder was Bas Dost in de ogen van de columnist te weinig balvast en stelden Quincy Promes en Memphis Depay teleur. “De spelers kunnen niet veel beter op dit allerhoogste niveau. De bondscoach wel. Van Koeman verwachten we een doortimmerd plan (tegen Portugal, red.). Een list mag ook. Maar doe iets. Dit was pijnlijk. Vooral voor Strootman en Wijnaldum. Heeft iemand nog sorry tegen ze gezegd, afgelopen weekend?"