‘Ik besef hoe jammer het is dat we geen Europees voetbal met Ajax spelen’

Matthijs de Ligt kreeg afgelopen vrijdag de nodige lof van bondscoach Ronald Koeman. Hij vond de achttienjarige verdediger van Ajax in de wedstrijd tegen Engeland (0-1) de beste man op het veld. In gesprek met De Telegraaf zegt De Ligt dat hij ‘redelijk tevreden’ is over zijn optreden tegen de Engelsen.

In de opbouw maakte De Ligt zo nu en dan wel een foutje en daar heeft hij wel een verklaring voor. “Dat kwam een beetje door het nieuwe systeem dat we speelden, waarin vastigheden nog ontbreken. Maar al met al kan ik redelijk tevreden zijn, denk ik”, zegt de verdediger, die merkt dat iedereen nu 'nieuw elan’ en sprankelend voetbal verwacht van Oranje. “Maar wij weten als ploeg heel goed dat dit pas een begin is.”

“Engeland is een goede ploeg, die op het WK ook hoge ogen gaat gooien, denk ik. Aanvallend hebben we weinig gecreëerd, maar Engeland heeft dat ook”, concludeert De Ligt, die spreekt van een ‘redelijke pot’. “Ik besef ook hoe jammer het is dat we geen Europees voetbal met Ajax spelen. Tegen dit soort tegenstanders en in dit soort wedstrijden wordt iets anders gevraagd. Deze momenten moet ik koesteren, want deze potjes zijn ontzettend leerzaam.”