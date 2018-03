‘Dat is nou een speler die Feyenoord, Ajax of PSV beter zou maken’

De nationale ploeg van Australië verloor vrijdag met 4-1 van Noorwegen en neemt het dinsdag op tegen Colombia. Willen van Hanegem denkt dat de formatie van Bert van Marwijk er een hele kluif aan krijgt om te winnen van de Zuid-Amerikanen, zo schrijft hij in het Algemeen Dagblad.

De 74-jarige Van Hanegem vermoedt dat Van Marwijk ‘draaierig’ is geworden van de laatste interland: “Hij verloor van godbetert Noorwegen, waar alleen Martin Ödegaard echt kan voetballen. Dat is nou een speler die Feyenoord, Ajax of PSV beter zou maken.” Ödegaard wordt door Real Madrid verhuurd aan sc Heerenveen.

“Maar goed: Van Marwijk moet tegen Colombia, dat echt geweldig speelde tegen Frankrijk en een 2-0 achterstand omboog in 2-3 winst. Ik wens Bert veel succes. Ik heb echt genoten van die gasten (Colombia, red.) en dat kon ik wel gebruiken na Oranje en Jong Oranje”, besluit De Kromme.

De negentienjarige Ödegaard speelt overigens sinds januari 2017 voor Heerenveen; de aanvallende middenvelder kwam in 42 wedstrijden in het Abe Lenstra Stadion tot drie doelpunten en vijf assists en heeft bij Real Madrid nog een contract tot medio 2018.