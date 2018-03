‘Ik zie mezelf niet invallen bij Oranje en met een bosje bloemen lopen’

Rafael van der Vaart rekent er niet op dat hij nog een keer het tenue van het Nederlands elftal om zijn schouders gaat dragen. De middenvelder beseft niet in beeld te zijn bij Ronald Koeman en voelt ook weinig voor een afscheidswedstrijd, zo vertelde de linkspoot van FC Midtjylland bij Studio Voetbal.

“Ik zie mezelf niet nog twee minuten invallen en voor één interland met een bosje bloemen lopen”, aldus de 35-jarige Van der Vaart, die dit seizoen pas zes minuten in actie kwam in de competitie en een aflopend contract heeft bij FC Midtjylland. Ondanks het tegenvallende seizoen is Van der Vaart nog niet klaar in de voetballerij, zo benadrukte hij.

“Ja, ik wil nog graag een jaartje voetballen en waar dat dan is... het liefste een beetje in de buurt. Nederland, Denemarken, maar we zien het wel (…) Ik wil blijven voetballen zo lang ik kan en als ik stop, stop ik met alles.” Van der Vaart tekende in de zomer van 2016 in Herning en kwam er sindsdien tot twee doelpunten en twee assists in twintig wedstrijden.

De krant Ugeavisen Esbjerg meldde eind februari overigens nog dat Van der Vaart heeft onderhandeld met Esbjerg fB en dat de club uit de tweede afdeling van Denemarken ‘meer dan bereid’ is om de 109-voudig international van het Nederlands elftal ‘speeltijd te bieden in het blauwwitte shirt’. Hoe serieus de interesse van de club van John Lammers en Ted van Leeuwen een maand later is, is onbekend.