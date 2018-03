Wijnaldum predikt geduld: ‘Juist goed om ons te blijven meten met de toplanden’

De nieuwe bondscoach Ronald Koeman hanteerde vrijdagavond in de oefeninterland tegen Engeland (0-1) een nieuw spelsysteem. Veel beter was het spel van Oranje tegen de Engelsen echter nog niet, maar volgens Georginio Wijnaldum heeft het systeem van Koeman simpelweg tijd nodig. “Uit eigen ervaring weet ik dat het gewoon tijd kost”, zegt de middenvelder tegenover het Algemeen Dagblad.

Wijnaldum had het nieuwe spelsysteem niet liever ingeslepen tegen minder sterke tegenstanders. “Het is juist goed om ons te blijven meten met de toplanden. Hoe het lastig het ook is, want we zijn pas net begonnen om op deze manier met drie centrale verdedigers te spelen. Kijk naar Engeland, dat al langer zo speelt. Door het vaker te spelen en vooral door er meer op te trainen, zal het beter gaan”, stelt de middenvelder van Liverpool. Hij spreekt van een ‘prima’ systeem.

“Ik ben er bekend mee en heb in Engeland tegen ploegen gespeeld die het echt beheersen. Daar is het moeilijk tegen voetballen hoor. Je kunt tegenstanders echt problemen bezorgen”, vervolgt Wijnaldum, die twijfelt of er sprake is van ‘nieuw elan’. Maandagavond neemt Oranje het in Genève op tegen Portugal. “Dat is gewoon lastig om te zeggen. We verloren van Engeland en die ploeg was beter. Op dat vlak hebben we resultaten nodig.”