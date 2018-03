Cruijff wacht af: ‘We willen niet zeggen: ‘laat ook maar zitten’’

Het stadion van Ajax zou vernoemd worden naar wijlen Johan Cruijff, maar heet officieel nog altijd de Amsterdam ArenA. Tot grote teleurstelling van Jordi Cruijff, zo schrijft de zoon van de voetbalicoon in zijn column voor De Telegraaf.

“Het is extra teleurstellend dat er nog steeds geen oplossing is voor de naamgeving van het stadion. Hopelijk is het een kwestie van tijd dat de gemeente Amsterdam, de ArenA en Ajax alsnog de Cruijff ArenA presenteren. Wij als familie zijn de afwachtende partij. We kunnen wel zeggen ‘laat maar zitten’, maar dat willen we niet”, aldus de trainer van Maccabi Tel Aviv.

“Mijn vader was een Amsterdammer, een echte en een wereldbekende, vergeet dat niet. En hij had een super speciale band met Ajax. Dat lees je ook in zijn boek. Na de dood van zijn vader was de club als een tweede vader voor hem. Ik vind dat hij de Cruijff ArenA nu wel verdient”, besluit de 44-jarige Cruijff, van wie de vader in maart 2016 overleed.

Het bestuur van de ArenA, Ajax en de gemeente spraken in april 2017 in een intentieovereenkomst af om de stadionnaam te veranderen. De streefdatum van 25 oktober werd echter niet gehaald. Omdat het stadion onder de nieuwe naam mogelijk inkomsten misloopt, moest worden gezocht naar een tegemoetkoming, zo vertelde toenmalig locoburgemeester Kajsa Ollongren.

“Er is de laatste maanden intensief gewerkt aan de uitwerking hiervan. Momenteel wordt hier de laatste hand aangelegd”, schreef de huidige vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Operationeel directeur Rutger Arisz liet later, in november, weten weten dat de ArenA nog voor het einde van het kalenderjaar officieel omgedoopt zou worden tot de Johan Cruijff ArenA, maar ook dat lukte niet.