‘Onrust houdt aan bij FC Twente: RvC maakt zich grote zorgen’

Het blijft ‘rommelen’ bij FC Twente, zo schrijft De Telegraaf. De krant meldt dat de Raad van Commissarissen informatie is gaan inwinnen en gesprekken is gaan voeren over de houdbaarheid van de geplaagde trainer Gertjan Verbeek.

Driekwart van de spelersgroep van de hekkensluiter van de Eredivisie is ‘afgeknapt’ op Verbeek en ziet ‘geen toekomst’ meer in een samenwerking met de coach, maar algemeen directeur Erik Velderman ging zaterdag achter de 55-jarige oefenmeester staan: “We gaan het seizoen afmaken met de huidige staf (…) De positie van de trainer is voor ons geen issue.”

Velderman hoopte de onrust daarmee in de kiem te smoren, maar binnen de Raad van Commissarissen leeft intussen ook ‘grote ongerustheid over de huidige situatie’, zo valt in het dagblad te lezen. “De vrees bestaat dat de verstoorde verhoudingen een negatieve invloed gaan hebben op de prestaties in de komende weken, waarin FC Twente tegen rechtstreekse degradatie vecht”, klinkt het.

De meerderheid van de selectie zou er wel wat voor voelen om het seizoen af te maken met de assistenten Marino Pusic en Sjors Ultee. De 46-jarige Pusic was in oktober, na het ontslag van René Hake, al drie wedstrijden ad-interim in De Grolsch Veste. De geboren Bosniër werkte eerder bij Inter Baku in Azerbeidzjan, NAC Breda en bij de Onder-19 van de gezamenlijke jeugdopleiding van Vitesse en AGOVV Apeldoorn.