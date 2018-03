‘Het is zonde om energie te steken in een Mario Balotelli-scenario’

Ronald Koeman is pas één interland bondscoach van het Nederlands elftal, maar gaat volgens Valentijn Driessen mogelijk al ‘ingrijpen’. De verslaggever van De Telegraaf schrijft maandag in zijn column dat de bondscoach zijn ‘scherpe randjes’ niet is verloren en dat hij na de interland tegen Portugal de balans zal opmaken.

De analyse van Koeman van de 0-1 nederlaag tegen Engeland was volgens Driessen niet mis te verstaan. De keuzeheer zei niet geschrokken te zijn van een verliespartij tegen the Three Lions en stelde dat zijn 3-4-3-systeem niet werkte doordat er basale fouten (‘verkeerde aannames, keuzes en technische fouten’) werden gemaakt: “Met andere woorden: Koeman onderwerpt zijn elftal zonder spelers bij naam te noemen aan een dodelijke analyse om ze vervolgens een aai over de bol te geven.”

“Hij moet voorlopig toch verder met de meeste internationals. Clashes schaden het proces (…) Koeman koos bewust voor dit pad, zei hij. Maar schijn bedriegt. De falende hoofdrolspelers tegen Engeland zijn gewaarschuwd, want de bondscoach had zijn ogen vrijdag niet in zijn zak zitten. Na de interlands tegen Engeland, Portugal, Slowakije (31 mei) en Italië (4 juni) kent Koeman officieel geen genade meer. Maar daarvoor maakt hij intern regelmatig een tussenbalans op, waarbij hij harde keuzes niet uit de weg gaat.”

Volgens Driessen is onder anderen Memphis Depay gewaarschuwd: “Depay is voornamelijk met zichzelf, zijn eigen acties en oorlogjes bezig terwijl de collectiviteitsgedachte zo wordt aangehangen. Speelt hij niet voor het elftal, dan hoeft Koeman de strijd niet met hem aan te gaan. Het is zonde om energie te steken in een Mario Balotelli-scenario door tegen beter weten in te blijven proberen en hopen dat Depay z’n kwaliteiten structureel laat zien.”