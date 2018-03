‘Ook Koeman denkt dat hij Memphis Depay voor zich kan winnen’

Het Nederlands elftal werkte vrijdag zijn eerste interland onder Ronald Koeman af en het viel Willem van Hanegem allesbehalve mee. De icoon had de hand van de nieuwe bondscoach nadrukkelijker in het spel terug willen zien, al maakten sommige spelers het de keuzeheer ook niet makkelijk, betoogt Van Hanegem in zijn column.

De Kromme vond dat Bas Dost te weinig aanvoer kreeg, van onder anderen Memphis Depay: “Heel Nederland lag weer in een deuk om Dost, maar wat moest die jongen nou beginnen tegen een Engelse overmacht? In Portugal maakt hij een karrenvracht aan doelpunten, maar in Nederland doen we daar een beetje lacherig over”, schrijft de 74-jarige Van Hanegem in het Algemeen Dagblad.

“Hij geeft alleen het laatste tikje en in Portugal verdedigen ze slecht, dat soort teksten. Onzin natuurlijk. Als ‘alleen het laatste tikje geven’ zo makkelijk was, hadden ze Dost bij Sporting Portugal toch niet nodig? Dan kun je in feite iedereen daar neerzetten en volgens mij kunnen ze juist in Portugal geweldig verdedigen.” Dost werd nauwelijks bereikt door de andere aanvallend ingestelde spelers Quincy Promes en Depay.

“Wij hebben Depay. Ook Koeman denkt dat hij die jongen voor zich kan winnen. Welkom in de rij trainers die dat ook dachten, zou ik zeggen. Memphis is snel, maar wil de bal alleen maar in zijn voeten hebben. En dan komt dat eeuwige leunen tegen de back en dat trucje. Dat kennen we nou wel.” De 24-jarige Depay van Olympique Lyon speelde tot dusverre 35 interlands en daarin was hij goed voor 8 doelpunten en 7 assists.