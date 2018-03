Kritiek op Dost: ‘Ik zou Van Persie zestig minuten laten spelen’

Het Nederlands elftal neemt het maandagavond op tegen Portugal en Memphis Depay en Ryan Babel zullen waarschijnlijk de voorhoede gaan bevolken. Dat betekent dat Bas Dost naar de bank verdwijnt. Rafael van der Vaart zal daar mogelijk niet heel rouwig om zijn, want de middenvelder vindt Dost te weinig brengen.

“Van een speler van het Nederlands elftal mag je verwachten dat je een bal kan aannemen of een vrije trap versiert. Anders kom je niet onder de druk uit. Ik ben fan van hem, maar wel als pinchhitter. In de basis tegen Engeland heb je niet veel aan hem”, aldus de linkspoot van FC Midtjylland zondag aan tafel bij Studio Voetbal.

De 35-jarige Van der Vaart, die zelf 109 interlands achter zijn naam heeft staan, zou Robin van Persie bij de selectie halen als hij Ronald Koeman was: “Ik zou Van Persie zestig minuten laten spelen. Hij kan de bal verplaatsen en dan kan je doorvoetballen.” Van der Vaart kreeg bijval van oud-spits Pierre van Hooijdonk: “Ik had medelijden met Dost. Bij elk land dat domineert, zou hij in de punt kunnen spelen. Dan wordt hij in zijn kracht gebruikt.”

“Alleen dit Oranje is daarvoor niet sterk genoeg. Nu komt juist zijn zwakte naar boven (…) Ik opteer voor Wesley Sneijder op 6. Hij speelt elke week. Die kan je uitstekend gebruiken als verbindingsspeler.” Tafelgenoot Kees Jansma was het echter niet met Van Hooijdonk eens: “Dat kan niet meer. Het is tijd voor een nieuwe generatie.”