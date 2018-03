Ziyech: ‘Ik werd afgemaakt en nu willen ze dat ik in Oranje speel’

Waar het Nederlands elftal vrijdag worstelde om tot kansen te komen tegen Engeland, daar besliste Hakim Ziyech de oefenwedstrijd tegen Servië in het voordeel van Marokko (2-1). De middenvelder was goed voor een doelpunt en een assist en na dat duel werd er opnieuw veelvuldig gesproken over de landkeuze van Ziyech.

In plaats van een interlandcarrière bij Oranje koos de linkspoot van Ajax voor een loopbaan bij Marokko. “Had Danny Blind de uitblinkende Ziyech international gemaakt in plaats van hem te laten lopen, dan was er misschien nog wat te genieten geweest in het stadion van de club van Ziyech. Want zo'n speler als Ziyech, hoe vaak bekritiseerd ook, die mist Oranje. Iemand die vooruit denkt, die iets durft, die zich niet druk maakt om een keer balverlies meer”, schreef de Volkskrant in een commentaar.

Diverse analytici, onder wie Hans Kraay jr., sloten zich daarbij aan. “Alles wat Koeman wil, heeft één speler van Marokko. Die had voor het Nederlands elftal moeten spelen, Ziyech”, sprak de trainer van FC Lienden. De 25-jarige Ziyech haalt er zijn schouders over op: “Die meningen houden me niet bezig en zijn al helemaal geen extra motivatie”, aldus de dertienvoudig international in een interview met de Volkskrant.

“Ik vind het wel grappig. Eerst word ik uitgefloten en afgemaakt in de media, nu willen ze weer dat ik voor Oranje speel. Dat is best een beetje hypocriet, toch? Ik kan er weinig mee. Ik ben heel blij dat ik uiteindelijk met mijn hart heb gekozen, ben heel trots voor mijn land te spelen. Hier krijg ik niets dan waardering. Oranje boeit me vrij weinig. Ik ben met mijn eigen dingen bezig.”