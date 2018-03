‘Messi heeft een revolver op zijn hoofd gericht, het beschadigt hem’

Lionel Messi is wederom aan een ijzersterk seizoen bezig en velen zien de aanvaller van Barcelona als de beste voetballer aller tijden. Ook Jorge Sampaoli, bondscoach van Argentinië, is die mening toebedeeld en hekelt zodoende de kritiek op Messi. Sampaoli vindt het onzin dat de status van zijn pupil in de wereld zou afhangen van het komende WK.

"Messi heeft een revolver op zijn hoofd gericht genaamd het WK en als hij die niet wint, wordt hij beschoten en vermoord", stelt Sampaoli in zijn nog te verschijnen boek, waarvan passages worden geciteerd door Marca. "Het gevolg: hij kan niet genieten van zijn talenten. De negativiteit rond zijn internationale carrière bij Argentinië beschadigt Messi."

"Op het moment heb ik het gevoel dat ik de beste speler in de geschiedenis coach. Dit is een gast die al tien jaar lang de beste in de wereld is. Het is moeilijk controle uit te oefenen (als trainer, red.) als je weet dat je leider beter is dan jij, hij voert dingen uit die niemand anders kan", aldus Sampaoli, die verwacht dat Messi in Rusland als vanouds gaat schitteren.

"Je moet de beste spelers samenbrengen en ze op de beste positie zetten. Leo moet spelen zoals hij dat ook bij zijn club Barcelona doet. Om hem in een ander systeem te plaatsen, is waanzin. Bij de wedstrijd tegen Ecuador was ik wat sterk in mijn woorden dat voetbal Messi het WK verschuldigd is. Maar ik wist en weet dat hij op de beslissende momenten er altijd zal zijn."