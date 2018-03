Verguisde Wenger ondergaat ‘leeftijdsdiscriminatie’: ‘Moeilijk te accepteren’

Arsène Wenger heeft sinds oktober 1996 de leiding bij Arsenal en sindsdien heeft de Londense club vele prijzen gewonnen, waaronder drie landstitels. De laatste jaren loopt het minder soepeltjes bij the Gunners, waarbij met name de laatste twee seizoenen de resultaten tegenvallen. De kritiek op zijn persoon vindt Wenger soms oneerlijk en de Fransman wijst daarbij naar zijn leeftijd.

"Als je ouder wordt, dan ligt je focus op het goed doen voor de club en dan negeer je al het andere", zegt de 68-jarige Wenger in gesprek met beIN Sports. "Over het algemeen is het zo dat, hoe ouder je wordt, des te meer het een kwestie van leeftijdsdiscriminatie wordt. Ik accepteer het als er consequenties worden verbonden aan de resultaten als die niet goed zijn."

"Maar het is moeilijk de steeds weer terugkerende verhalen te accepteren over hoe lang je bij de club zit en hoe oud je bent. Ik moet het accepteren, omdat ik een publieke functie heb en resultaten moet boeken", besluit de Fransman, die nog tot medio 2019 vastligt bij Arsenal. Naar verluidt is de club achter de schermen al bezig met een opvolger, waarbij onder anderen Thomas Tuchel en Mikel Arteta worden genoemd.