Skrtel slikt tong in tijdens overwinning en wordt meteen gered

De nationale ploeg van Slowakije boekte zondagmiddag een 3-2 overwinning op Thailand, maar na afloop werd er nauwelijks nog over de wedstrijd gesproken. Het ging vooral om een incident dat na een klein halfuur spelen plaatsvond in het Rajamangala Stadion in Bangkok.

Martin Skrtel kreeg de bal tegen zijn hoofd geschoten door middenvelder Chanathip Songkrasin, viel achterover en bleef groggy op het veld liggen. De verdediger van Fenerbahçe bleek zijn tong te hebben ingeslikt en werd meteen geholpen door medespelers en door de toegesnelde dokter. De stopper vervolgde het duel en werd na 73 minuten vervangen door Martin Skriniar.

Dat is schrikken. ?? Martin Škrtel krijgt de bal tegen zijn hoofd geschoten en slikt zijn tong in. Gelukkig loopt alles goed af Geplaatst door voetbalzone op zondag 25 maart 2018

Slowakije won het duel zogezegd met 3-2 en de doelpunten voor het team van bondscoach Jan Kozak werden gemaakt door Ondrej Duda, Robert Mak en Erik Pacinda. Voor Thailand scoorden Jakkaphan Kaewprom en Pansa Hemviboon.