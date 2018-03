‘Na de wedstrijd dacht ik bij mezelf: die kun je als Ajax nooit meer behouden’

Matthijs de Ligt maakt een sterke ontwikkeling door, zowel bij Ajax als in zijn wedstrijden bij het Nederlands elftal. De verdediger wordt naar verluidt door de gehele Europese top gevolgd, waarbij met name Barcelona zou azen op de jongeling. Henk Spaan is ervan overtuigd dat De Ligt binnen de kortste keren vertrekt uit Amsterdam.

Spaan was met name onder de indruk van De Ligt in de wedstrijd tegen Engeland (0-1), afgelopen vrijdagavond. "Na de wedstrijd dacht ik bij mezelf, kijkend naar De Ligt: die kun je als Ajax nooit meer behouden", zegt Spaan bij Rondo bij Ziggo Sport. "De hele Premier League zit ook te kijken. Ik vond die jongen waanzinnig goed voetballen."

De Ligt, die tot op heden vier A-interlands achter zijn naam heeft staan, had met onder anderen Marcus Rashford en Raheem Sterling verschillende topspelers voor zich staan, maar Spaan vindt dat de Ajacied zich goed staande hield: "In het eerste kwartier van de wedstrijd hadden ze Virgil van Dijk en Stefan de Vrij niet eens nodig, want De Ligt had alles door zijn opstellen en wegwerken."