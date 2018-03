‘Memphis Depay heeft alles en het is aan hem om het te laten zien’

Memphis Depay kon zich vrijdag niet onderscheiden tegen Engeland, maar Ruud Gullit blijft vertrouwen houden in de 24-jarige aanvaller. De voormalig assistent-bondscoach van het Nederlands elftal stelt bij Ziggo Sport dat de 35-voudig international ‘goed in elkaar’ zit.

“Dat meen ik echt”, benadrukt Gullit. “Het is een atleet, het is een ongelooflijke atleet. Hij is sterk, hij is snel, hij heeft álles! Het is aan hem om het te laten zien. Iedereen heeft het altijd over de andere dingen. Ik denk dat hij het wél heeft en alleen Depay kan zijn talenten eruit laten komen. Ik denk echt dat het erin zit.”

Depay, die tot dusverre acht doelpunten voor zijn land maakte, maakte in de winter van vorig jaar de overstap van Manchester United naar Olympique Lyon en scoorde achttien keer in 61 wedstrijden. Daar gaf hij ook achttien assists bij. Het contract van Depay bij de club uit de Ligue 1 loopt nog tot de zomer van 2021 door.