‘Koeman gooit elftal volledig om en wijzigt minimaal zes namen’

Oranje zal maandag tegen Portugal met minimaal zes andere spelers aantreden, stellen zowel Voetbal International als het Algemeen Dagblad. Van de ploeg die vrijdag met 0-1 verloor van Engeland, blijven volgens het dagblad én weekblad sowieso Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum en Memphis Depay over.

Jasper Cillessen vervangt in het doel Jeroen Zoet, terwijl Kenny Tete de plek van Hans Hateboer inneemt. Tonny Vilhena zou Patrick van Aanholt gaan vervangen als linkervleugelverdediger en ook Nathan Aké gaat naar verluidt maandag aan de start verschijnen. Het is echter nog onduidelijk of Stefan de Vrij of Matthijs de Ligt het veld moet ruimen.

Op het middenveld gaat Kevin Strootman mogelijk vervangen worden, waarbij Davy Pröpper een optie zou zijn. Donny van de Beek zou hoe dan ook een plek krijgen, net als Georginio Wijnaldum. Ryan Babel en Memphis Depay zouden de aanvallers zijn; Bas Dost en Quincy Promes worden hoogstwaarschijnlijk niet in de basiself geposteerd.

De vermoedelijke opstelling:

Cillessen; Tete, De Ligt/De Vrij, Van Dijk, Aké, Vilhena; Van de Beek, Pröpper/Strootman, Wijnaldum; Depay, Babel.