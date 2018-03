Van Persie ziet Oranje-drietal goed spelen: ‘Dan krijg je het niet echt cadeau’

Veel Oranje-fans zijn benieuwd hoe het Nederlands elftal van Ronald Koeman het gaat doen de komende tijd. Nederland verloor vrijdagavond het eerste duel onder Koeman met 0-1 van Engeland, maar dat hoeft nog niets te betekenen, stelt Robin van Persie. De spits van Feyenoord zag in de Johan Cruijff ArenA namelijk veel goede punten bij Oranje.

"Jammer dat ze niet hebben gewonnen. Het was natuurlijk beter geweest als ze nu in deze fase zouden winnen. Dat is lekker als nieuwe trainer en met een aantal nieuwe spelers. Maar het is ook wel lastig als je begint tegen Engeland en morgen (maandag, red.) tegen Portugal", zegt Van Persie in gesprek met RTV Rijnmond.

"Dan krijg je het niet echt cadeau. Het is voor de jongens leerzaam geweest, het is mooi om tegen Engeland te spelen. Dat nemen ze mee in hun ervaring", vervolgt de 102-voudig international, die stelt dat het nooit makkelijk spelen is tegen Engeland, omdat de formatie van the Three Lions altijd compact staat: "Die spelers spelen bij topclubs en dat is niet makkelijk."

Van Persie zegt dat Oranje het nodige geluk ontbrak en geeft aan dat hij ook veel goede dingen heeft gezien: "Zoals een aantal goede aanvallen. Ook vond ik dat Stefan de Vrij heel goed speelde. En Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt speelden ook lekker. Ja, zoals bij elke wedstrijd kan je er positieve punten uithalen", besluit de topscorer van Oranje aller tijden.