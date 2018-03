‘Mourinho valt geen spelers aan die hij niet mag; hij houdt van Pogba’

Paul Pogba is zijn basisplaats bij Manchester United niet zeker. José Mourinho geeft steeds vaker de voorkeur aan de jongeling Scott McTominay en zou, zo schreef The Sun zondag, niet meer on speaking terms zijn met Pogba. De Fransman zou enkel nog maar via assistent Rui Faria met de trainer spreken.

Didier Drogba speelde bij Chelsea onder Mourinho en denkt niet dat de Portugees problemen heeft met de aankoop van 105 miljoen euro, zo vertelt de aanvaller van Phoenix Rising in een interview met Téléfoot: “Het is hot geweest tussen die twee, maar José valt geen spelers aan die hij niet mag.”

“Hij houdt heel veel van Pogba en daarom geeft hij hem ook zoveel verantwoordelijkheden mee”, besluit de Ivoriaan. Pogba kwam dit seizoen 27 keer in actie voor Manchester United en daarin was hij goed voor drie doelpunten en tien assists.