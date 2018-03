‘Als dat was gebeurd, was hij het stadion niet levend uitgekomen’

Rodney Antwi bezorgde FC Volendam zondag de overwinning op FC Den Bosch. De 22-jarige linksbuiten benutte in de tweede helft een rebound, maar had in de slotfase ook nog een keer kunnen scoren. Antwi liep met twee medespelers op de doelman af, weigerde de bal af te geven, ging voor eigen succes en faalde.

Misha Salden was niet te spreken over de zelfzuchtigheid van de voormalig aanvaller van FC Utrecht en De Volewijkers, zo vertelde hij voor de camera van NH. “Ik heb hem voorzichtig verteld dat als de tegenstander nog had gescoord, hij waarschijnlijk niet levend het stadion was uit gekomen. Dit soort momenten beslist een wedstrijd.”

Antwi gaf zijn fout toe: “Gelukkig hebben we wel gewonnen. Als dat niet was gebeurd, was ik daar denk ik blijven liggen (…) Hij (Salden, red.) zei dat ik het overzicht had moeten houden en dat ik een klootzak was dat ik hem niet aflegde.” FC Volendam staat met 39 punten op een gedeelde dertiende plaats in de Jupiler League.