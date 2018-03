Eerste negentig minuten in halfjaar voor Vlaar: ‘Ik wacht op mijn kans’

Ron Vlaar heeft zondag voor het eerst sinds 24 september (Excelsior, 0-2) een wedstrijd volgemaakt. De verdediger deed negentig minuten mee in de met 0-1 gewonnen Jupiler League-wedstrijd tegen de beloften van Ajax en in een interview met FOX Sports zegt hij er ‘lekker’ in te zitten.

“Ik moet geduldig op mijn kans wachten”, aldus de 33-jarige Vlaar. “Zelf moet ik wedstrijdritme opdoen. Ik heb een keer een uur gespeeld, en bij het eerste een keer tien minuten en 45 minuten. Vandaag negentig minuten spelen was erg lekker.”

De zege op Ajax omschrijft Vlaar als ‘goed en belangrijk’: “Als je bij de koploper wint, kun je alleen maar tevreden zijn.” Vlaar, die een aflopend contract heeft bij AZ, kwam dit seizoen acht keer in actie in het eerste elftal, met een totaal van 594 speelminuten.