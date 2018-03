Wijnaldum prijst besluit Koeman: ‘We móéten nu wel met elkaar omgaan’

Georginio Wijnaldum, die net als tegen Engeland een basisplaats krijgt van Ronald Koeman als Oranje het maandag opneemt tegen Portugal, is blij dat Noordwijk als uitvalsbasis is ingeruild voor Zeist. De middenvelder van Liverpool was eerst niet enthousiast over het idee, maar is achteraf content dat Koeman dit besluit genomen heeft.

"Ik keek er tegenop om naar het nieuwe hotel te gaan, maar ik ben er nu blij mee. We móéten nu wel met elkaar omgaan. Het hotel is zo gemaakt; beneden is er een ruimte waar je met zijn allen kunt zitten; kaarten, spelletjes, Playstation. Dan praat je ook met jongens met wie je normaal minder contact hebt", zegt de reserveaanvoerder, geciteerd door Voetbal International.

Bekende gezichten als Arjen Robben en Wesley Sneijder zullen niet meer actief zijn voor het Nederlands elftal en Wijnaldum erkent dat het vertrek van de routiniers ook een andere rol voor hemzelf betekent: "Voor mij is dat ook nieuw. Ik ben alleen op mijn kamer als ik moet slapen, verder ben ik alleen maar bezig met de jongens."

Wijnaldum zegt dat de nederlaag tegen Engeland (0-1) zeker wat heeft gedaan bij de spelersgroep van Oranje. "Het is nooit leuk om te verliezen. We hebben tijd nodig, het is voor heel veel jongens een nieuw systeem. Aan de bal waren we heel slordig, dat was de grootste reden dat we niets creëerden. Dat was echt niet iedere keer doordat Engeland het zo goed deed. Dat moeten we dus verbeteren."