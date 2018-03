‘Ik weet dat Dost in Portugal altijd speelt en bij Nederland niet’

De nationale ploeg van Portugal speelt maandag in Genève tegen het Nederlands elftal en Fernando Santos weet niet precies wat hij kan verwachten. Oranje is voor hem behoorlijk onbekend, zo vertelde hij op de persconferentie. “Een tijdje geleden had ik je meer kunnen vertellen, maar nu is het moeilijk te voorspellen wie er gaat spelen”, zo wordt de bondscoach geciteerd door de NOS.

Santos stelde dat het Oranje van Ronald Koeman in een ‘overgangsfase’ zit: “Een nieuwe coach, nieuwe strategie, nieuwe gezichten. We hebben alleen het duel met Engeland geanalyseerd. Ze startten met een 3-4-3-systeem, maar veranderden dat tijdens de wedstrijd. We weten niet of ze hiermee doorgaan of iets anders gaan doen.”

Bas Dost is Santos wel bekend; de spits speelt immers voor Sporting Portugal. Hoe het komt dat Dost in het Nederlands elftal doorgaans minder uitblinkt dan in Portugal, weet de keuzeheer niet: “Ik weet wel dat hij in Portugal altijd speelt en in bij Nederland niet altijd. Hij speelt al twee seizoenen uitstekend in Portugal, maar dat betekent niet dat we aan deze speler in het bijzonder aandacht schenken.”

Het is nog onduidelijk of de 28-jarige Dost maandag in de basis staat tegen de regerend Europees kampioen. Hij maakte in maart 2015 zijn debuut in het Nederlands elftal en scoorde sindsdien één keer in achttien interlands. Dost kwam in november 2015 tot scoren in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Wales (2-3 winst).