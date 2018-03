Gibraltar schrijft historie met eerste thuiswinst ooit na dramatische reeks

Gibraltar heeft zondagmiddag historie geschreven door voor de tweede maal in de geschiedenis te zegevieren in een interland. In het eigen Victoria Stadium werd Letland met 1-0 aan de kant geschoven door een late treffer van Liam Walker. De middenvelder van Notts County maakte vlak voor tijd de winnende goal.

De overwinning tegen Letland betekent een unieke gebeurtenis voor Gibraltar. Het was namelijk de eerste winst van Gibraltar sinds 4 juni 2014, toen Malta bij een vriendschappelijke uitwedstrijd met 0-1 werd verslagen. De overwinning betekent dus niet alleen de tweede zege ooit voor Gibraltar, maar ook de eerste overwinning behaald op eigen bodem.

Gibraltar (34.000 inwoners) verslaat Letland (1,9 miljoen inwoners) en na de winnende vrije trap worden de spelers GEK! ?? Het is de eerste zege van het dwergstaatje sinds juni 2014. Geplaatst door voetbalzone op zondag 25 maart 2018

Gibraltar was wel weer toe aan een overwinning, want in de afgelopen 24 wedstrijden werd er 23 keer verloren een ook een keer gelijkgespeeld, waarbij er in totaal 117 tegendoelpunten vielen. Het was tot aan het eind spannend tussen Gibraltar en Letland, maar een vrije trap van Walker, die van richting werd veranderd, bleek uiteindelijk voldoende voor de zege.