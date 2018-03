Arsenal kan zich melden: ‘Ik sta voor alle aanbiedingen open’

Thomas Lemar is mogelijk aan zijn laatste seizoen bezig bij AS Monaco. In de winter werd er al aan de 22-jarige linksbuiten getrokken en in een interview met Téléfoot stelt Lemar dat hij een transfer in de zomer niet uitsluit.

“Ik ben hard blijven werken zodat de clubs in de volgende transferperiode voor mij zouden terugkomen”, aldus de achtvoudig international van Frankrijk. “Ik sta voor alle aanbiedingen open, want ik ben een profvoetballer. Ik sluit geen enkele deur.” Het contract van Lemar loopt momenteel door tot de zomer van 2020.

Arsenal was een van de clubs die in de markt was voor Lemar. “Hij besloot om in Monaco te blijven”, zei Arsène Wenger. “Honderd miljoen euro voor Lemar? Ja, dat klopt allemaal. Ik wilde hem hebben. Maar we komen nog wel bij hem terug.” De linkspoot speelde tot dusverre 118 wedstrijden voor de Monegasken.