Real Madrid en BVB grijpen definitief mis: ‘Ze hebben hem weten te verleiden’

Lautaro Martinez wordt in de toekomst definitief speler van Internazionale, verzekert diens zaakwaarnemer Carlos Yarque. De aanvaller van Racing Club had de clubs voor het uitkiezen en werd in de afgelopen maanden gelinkt aan onder meer Manchester City, Arsenal, Real Madrid, Atlético Madrid en Borussia Dortmund. Uiteindelijk koos de twintigjarige Argentijn bewust voor Inter vanwege ‘het sportieve project’.

"Borussia Dortmund had een kans en we hebben inderdaad met ze gesproken, maar ze wilden nog steeds wachten met de deal definitief maken", zegt de belangenbehartiger van Martinez bij El Intransigente. "In dit soort situaties is tijd van essentieel belang en er waren veel meer clubs die hem wilden strikken. Inter meldde zich vol enthousiasme en zij hebben uiteindelijk gewonnen."

"Hij besloot ook niet naar Real Madrid te gaan. Wat wij agenten louter doen, is de details doorspelen bij voorstellen en contractbesprekingen en dan maakt de cliënt de beslissing. Uiteindelijk hebben ze hem weten te verleiden met hun sportieve project. In totaal heeft Inter 25 miljoen euro in het project (van Martinez, red.) gestopt", besluit de zaakwaarnemer.