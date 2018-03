Kroaat zakt op veld in elkaar en sterft op 25-jarige leeftijd

Het Kroatische voetbal is opgeschrikt door de dood van Bruno Boban. De rechtsbuiten deed zondag mee in de wedstrijd van derdeklasser Marsonia 1909 tegen zijn vorige werkgever NK Slavonija Pozega en zakte op het veld in elkaar.

Boban kreeg na een kwartier spelen een bal tegen zijn borst geschoten en had daar even last van, maar kon verder voetballen. Toen hij even later opnieuw naar de grond ging, wisten de medische diensten hoe laat het was en probeerden zij volgens SB Plus 45 minuten lang om Boban te reanimeren. Tevergeefs: Boban is 25 jaar oud geworden.

De spelers stonden in tranen op het veld en zochten troost bij elkaar. Boban begon zijn carrière bij een kleine club in Zagreb en via Slavonija, NK Zagreb en opnieuw Slavonija kwam hij in februari van dit jaar bij Marsonia terecht. Hij is de broer van Gabrijel Boban, een 28-jarige linksbuiten van eersteklasser NK Osijek.