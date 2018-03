Ter Stegen, De Gea en Reina luiden de noodklok: ‘Ze moeten het veranderen’

Bij iedere WK wordt er een nieuwe bal geproduceerd én ingezet en ditmaal is de Adidas Telstar 18 het speelmateriaal op het komende mondiale eindtoernooi in Rusland. De bal is echter een verschrikking volgens José Manuel Reina, David de Gea en Marc-André ter Stegen. De topkeepers spreken zich in gesprek met AS fel uit tegen het gebruik van de bal.

"Het (de bal, red.) doet hele rare dingen. De route of ‘vlucht’ van de bal is onvoorspelbaar, er is veel ruimte voor verbetering", zegt Reina, de Spaanse doelman van Napoli. "Ik durf te wedden dat we in Rusland minimaal 35 doelpunten gaan zien bij schoten van lange afstand. Want het is onmogelijk om ermee te werken. Het is ook volledig bedekt met plastic spul, waardoor je moeilijk de bal vast kan houden."

"Doelmannen gaan echt veel problemen krijgen met deze bal. Ze moeten het veranderen, er is nog tijd", besluit Reina. Landgenoot De Gea is ook niet blij: "Het is echt heel vreemd. Het kon echt veel beter gemaakt worden." Ook Barcelona-doelman Ter Stegen maakt zich zorgen. "De bal kon echt veel beter; het beweegt erg veel. Maar ik denk dat we er maar gewoon aan moeten wennen en proberen er zo snel mogelijk mee te dealen", besluit de Duitser.