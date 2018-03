‘Internazionale slaat opnieuw toe en frustreert Juventus’

Internazionale heeft niet alleen een akkoord bereikt met Stefan de Vrij, maar ook met Kwadwo Asamoah. La Gazzetta dello Sport meldt namelijk dat de 29-jarige linkshalf heeft ingestemd met een driejarig contract tegenover een jaarsalaris van drieënhalf miljoen euro.

De 69-voudig international van Ghana heeft een aflopend contract bij Juventus en vertrekt dus transfervrij naar de club van trainer Luciano Spalletti. In dienst van Juventus kwam hij sinds 2012 tot 5 doelpunten en 21 assists in 150 officiële wedstrijden. Hiervoor kwam Asamoah uit voor Udinese, Bellinzona, Torino en Liberty Professionals in Accra.

Asamoah zei begin maart in een interview met Mediaset nog dat hij ‘gelukkig is in Turijn: “Ik heb ook nooit problemen met iemand gehad. Verder wil ik gewoon mijn werk doen en niet te veel over mijn contract praten, dat zorgt alleen maar voor afleiding. Deze club heeft ervoor gezorgd dat ik grote prijzen heb kunnen winnen en heeft me alles gegeven.”