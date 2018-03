Jong Ajax raakt koppositie kwijt; Go Ahead slaat in slotfase toe

De beloften van Ajax zijn de koppositie in de Jupiler League kwijt. De Amsterdammers verloren zondag op De Toekomst met 0-1 van de leeftijdsgenoten van AZ, die vijftiende staan. FC Emmen remiseerde bij Almere City en neemt de zesde stek over van Jong PSV. FC Dordrecht en Go Ahead Eagles leken gelijke tred te houden, maar Xandro Schenk maakte er na 87 minuten 1-2 van.

Jong Ajax - Jong AZ 0-1

De Amsterdammers begonnen aan het treffen met Jong AZ in de wetenschap dat naaste achtervolger NEC vrijdag punten had laten liggen tegen De Graafschap. Bij de bezoekers begonnen onder meer Iiass Bel Hassani en Ron Vlaar in de basis en zij zagen Jong Ajax sterker beginnen. In de eerste helft zorgden Luis Orejuela, Noa Lang en Mateo Cassierra met afstandsschoten voor gevaar, maar Jong AZ-doelman Nick Olij bleek een sta-in-de-weg. In de tweede helft kregen Zian Flemming en Nicolas Kühn kansen, maar het was AZ dat scoorde. Tijani Reijnders was na 77 minuten het eindstation van een counter en tekende voor de 0-1. Een smet op de Alkmaarse overwinning was het uitvallen van Vincent Regeling, die kort na zijn invalbeurt geblesseerd raakte en zich moest laten vervangen.

Almere City - FC Emmen 2-2

FC Emmen maakt een prima seizoen door en bivakkeerde voorafgaand aan het duel in Flevoland in de middenmoot van de Jupiler League. Toch kwam de ploeg van trainer Dick Lukkien al vroeg op achterstand tegen Almere. Dankzij doelpunten van Silvester van der Water en Arsenio Valpoort stond de thuisploeg na negentien minuten spelen op een 2-0 voorsprong. Drie minuten later wist FC Emmen via Mario Bilate de marge alweer terug te brengen naar één en drie minuten na de pauze leverde een eigen treffer van Damon Mirani, na een schot van Bilate, de 2-2 op. Hier bleef het ook bij in Flevoland.

FC Dordrecht - Go Ahead Eagles 1-2

Door het winnen van de derde periodetitel is FC Dordrecht reeds verzekerd van deelname aan de nacompetitie. Eerder dit seizoen wonnen de Schapenkoppen ruim van Go Ahead Eagles, dat een tegenvallend seizoen doormaakt. Toch kwamen de bezoekers uit Deventer tien minuten voor rust op voorsprong, dankzij een prachtige vrije trap van Jeff Stans. Na de pauze was Dordrecht via Denis Mahmudov dicht bij de 1-1, maar Sonny Stevens redde uitstekend. Negen minuten voor tijd viel de gelijkmaker alsnog: Mahmudov scoorde uit een vrije trap. Hier leek het bij te blijven aan de Krommedijk, maar een intikker van Schenk leverde Kowet het volle pond op.

FC Volendam - FC Den Bosch 1-0

Het duel in de middenmoot van de Jupiler League leverde in de eerste helft weinig spektakel op. Namens FC Volendam zorgden Nick Doodeman en Joey Veerman voor gevaar, terwijl de bezoekers via Jort van der Sande en Oussama Bouyaghlafen de lat raakten. In het tweede bedrijf golfde het spel op en neer en kregen beide partijen de nodige scoringskansen. Er viel echter maar één treffer: in eerste instantie redde Nick Leijten, maar de doelman van Den Bosch was kansloos op de rebound van Rodney Antwi.