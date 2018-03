Vertrek na zeventien jaar bij AZ: ‘Benieuwd hoe ik mijn tijd ga invullen’

Martin Haar vertrekt na dit seizoen bij AZ. De trainer was de afgelopen zeventien jaar verbonden aan de club uit Alkmaar, maar over een paar maanden scheiden de wegen van Haar en de club. De 65-jarige trainer is blij dat hij wat meer thuis zal zijn, maar vraagt zich af hoe hij zijn tijd gaat invullen.

Haar was jarenlang assistent-trainer bj AZ. Na het ontslag van Gertjan Verbeek in 2013, ging Haar aan de slag als individueel trainer bij de hoofdmacht en trainer van Jong AZ. "Aan alles komt een eind. Ik ben er niet heel bewust mee bezig, maar ik vraag me af hoe ik mijn tijd volgend jaar in ga vullen", zei Haar zondag in aanloop naar het duel met Jong Ajax in gesprek met FOX Sports.

Haar was langer doorgegaan bij AZ. "Ik vind het nog hartstikke leuk. En ik kan het nog opbrengen om zes, zeven keer per week met die gasten bezig te zijn”, aldus Haar, die meer tijd over heeft voor zijn vrouw. "Dat kan gezellig zijn haha. Misschien ga ik wat vaker dingen met haar doen. Shoppen, bakkie koffie halen. Nee joh, ik moet haar niet te veel voor de voeten lopen."