Zondag, 25 Maart 2018

Relatie tussen Mourinho en Pogba bereikt dieptepunt

Everton gaat in de zomer voor Mousa Marega. De aanvaller, die dit seizoen al 22 keer scoorde in 33 wedstrijden, heeft in zijn contract met FC Porto een transferclausule van veertig miljoen euro. (Diverse Britse tabloids)

West Ham United heeft concrete interesse in Jamal Lascelles. Het is maar de vraag of de captain van Newcastle United een dergelijke overstap ziet zitten, zeker als de Londenaren degraderen. (The People)

De relatie tussen Paul Pogba en José Mourinho is dusdanig bekoeld dat de twee niet meer met elkaar praten. De communicatie verloopt via assistent Rui Faria. (The Sun)

Het lijkt erop dat Mark Hughes slechts als tussenpaus is aangesteld bij Southampton. The Saints willen David Wagner volgend seizoen graag als manager binnenhalen. (The Sun)

Brendan Rodgers ziet een terugkeer in de Premier League wel zitten. Onder meer Arsenal zou de komst van de manager van Celtic wel zien zitten. (Daily Mail)