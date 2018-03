Reiziger snapt vergelijking met Nigel de Jong: ‘Azor zit overal tussen'

Azor Matusiwa is dit seizoen een van de revelaties bij Jong Ajax. Het talent kwam in 2013 over van Almere City en heeft zich bij de Amsterdammers sterk ontwikkeld als verdedigende middenvelder. De negentienjarige middenvelder wordt vanwege zijn speelstijl vergeleken met N’Golo Kanté en Nigel de Jong. Trainer Michael Reiziger durft die vergelijking nog niet aan, maar zou het mooi vinden wanneer Matusiwa net zo’n mooie carrière als De Jong kan meemaken.

“Hij heeft heel veel stappen gemaakt dit jaar. Als Carel (Eiting, red.) er niet is, dan speelt hij meestal op zes en dat vult hij heel goed in. Hij speelt vooruit, zit er bijna overal tussen, heeft elke bal, elk duel. Dus ja, hij heeft echt heel veel stappen gemaakt”, aldus Reiziger in gesprek met FOX Sports. “Hij is niet alleen een kuitenbijter, dat heeft hij al van nature. Dit jaar heeft hij echt stappen gemaakt op voetbalgebied. Hij heeft een goede pass in huis en speelt altijd vooruit. En als hij dan ook nog eens heel veel ballen afpakt, dan wordt hij heel belangrijk.”

Volgens Reiziger zitten veel spelers uit Jong Ajax tegen het eerste elftal aan. Dat geldt ook voor Matusiwa, erkent de coach. “Dat zou kunnen. Daar moet hij zich nog wel wat meer voor ontwikkelen, maar het zou zeker kunnen”, aldus Reiziger, die het nog te vroeg vindt voor een vergelijking met De Jong. “Nigel de Jong die heeft natuurlijk wel een heel mooie carrière. Het zou mooi zijn als hij dat ook kan doen. Die vergelijking wordt natuurlijk gemaakt omdat Nigel de Jong op die positie ook heel veel ballen afpakt. De toekomst zal uitwijzen of hij zo’n mooie carrière zal krijgen.”