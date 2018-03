Courtois pareert kritiek: ‘Van Gaal moet niet over doelmannen praten’

Nadat Chelsea onlangs met 3-0 verloor van Barcelona, leverde Louis van Gaal kritiek op Thibaut Courtois. De oefenmeester was van mening dat de Belgische sluitpost bij twee van de drie tegendoelpunten in de fout ging. Volgens Courtois moet Van Gaal niet teveel over keepers praten, zo zegt hij tegenover Sporza.

“De wedstrijd werd op z'n kop gezet door die blunder van Courtois. Dat vind ik echt een grote blunder, die bal kon er gewoon niet in. Als hij Frans Hoek als keeperstrainer zou hebben gehad, had-ie zijn benen gesloten. Hij kon er gewoon niet in”, zei Van Gaal na afloop van het duel tussen Barcelona en Chelsea bij Ziggo Sport. Courtois kan naar eigen zeggen weinig met deze kritiek. “Als ik zogenaamde experts hoor praten denk ik toch dat ze niks van keepen kennen.”

“Van Gaal bijvoorbeeld, zulke mensen moeten niet over doelmannen praten. Ik weet dat ik goed bezig ben en ik groei naar mijn topvorm voor het WK”, vervolgt de sluitpost, die tegen Barcelona twee keer de bal door zijn benen zag gaan. “Ik kan wel lachen met die grappen op social media. Ik stuurde na de wedstrijd zelf naar mijn vrienden: heb je een netje voor mij?. Die scheldwoorden zijn natuurlijk iets anders. Er is veel jaloezie, maar ik weet dat ik elke dag hard werk om beter te worden.”

Er wordt de laatste tijd veel gespeculeerd over de toekomst van Courtois, die bij Real Madrid zou kunnen liggen. De sluitpost verwacht ook volgend seizoen nog bij Chelsea onder contract te staan. “Ik heb nog één jaar contract en voel me goed bij Chelsea. Aan het einde van het seizoen gaan we samen zitten en een goede visie neerzetten. Ik leef daar rustig naartoe en weet dat ik ook volgend jaar nog bij Chelsea zal zitten”, aldus Courtois, die voor het WK duidelijkheid wil over zijn toekomst. “Als ik met een duidelijk idee naar het WK ga, bijtekenen of nog een jaar wachten, dan heb ik een vrij hoofd op het WK.”