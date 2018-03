‘Koeman overweegt ander systeem bij Oranje tegen Portugal’

Ronald Koeman kiest maandag tegen Portugal volgens De Telegraaf mogelijk voor een ander systeem. Tegen Engeland (0-1) liet de bondscoach zijn ploeg opstellen in een 3-4-3-formatie, tegen Portugal kiest hij voor een extra middenvelder, zo meldt het dagblad.

Koeman kondigde aan dat hij tegen Portugal enkele wisselingen zal doorvoeren en de verwachting is dat hij voor een extra middenvelder en een aanvaller minder kiest. Dat zou kunnen betekenen dat Bas Dost op de bank begint. Met een extra middenvelder wordt het 3-4-3-systeem ingeruild voor een 3-5-2-systeem, wat neerkomt op een 5-3-2-systeem bij balverlies.

Jasper Cillessen verschijnt maandag in Genève tussen de palen. Vrijdag mocht Jeroen Zoet zich laten zien tegen the Three Lions tegen Portugal krijgt de tweede keeper van Barcelona de kans. De drie centrale verdedigers lijken zeker van hun plaats. “Het systeem met vijf achterin handhaaf ik, daar was ik heel tevreden over met Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij, Virgil van Dijk, debutant Hans Hateboer en Patrick van Aanholt. Wat ik verder naar voren doe, moet ik nog beslissen”, aldus Koeman.