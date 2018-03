Groningen ziet verdediger na veertien jaar vertrekken: ‘Doet zeker wat met me’

FC Groningen maakte afgelopen week bekend dat het aflopende contract van Yoëll van Nieff niet verlengd zal worden. Zodoende komt er na veertien jaar een einde aan het huwelijk tussen de 24-jarige verdediger en de Trots van het Noorden. Van Nieff zegt inmiddels wel toe te zijn aan een nieuwe omgeving.

“Een nieuwe ervaring, een nieuwe uitdaging. Als Groningen wél had willen verlengen, had ik erover nagedacht”, zegt Van Nieff in gesprek met FC Groningen TV. De verdediger werd door FC Groningen tot dusver tweemaal verhuurd: aan FC Dordrecht en aan Excelsior. Voorlopig speelde de geboren Groninger 89 wedstrijden in het elftal van FC Groningen, waarin hij tot 4 doelpunten en 5 assists kwam.

“Het is eigenlijk goed zo. Ik ben ambitieus en wil weten waar het plafond ligt. Ik denk niet bij Groningen”, vervolgt de verdediger. “Ik doe alsof het mij niets doet, maar natuurlijk is het jammer om weg te moeten en te gaan. Ik heb hier veertien jaar lang met ziel en zaligheid gespeeld. Het doet zeker wat met me. Aan de andere kant: waar deuren sluiten, gaan ook weer deuren open. Dat komt wel goed.”