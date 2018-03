Kramer hekelt voetbalwereld: ‘Dan ben je een beetje de realiteit voorbij’

Michiel Kramer vertrok in januari bij Feyenoord en wilde in eerste instantie naar het buitenland. Toen er geen geschikte aanbieding voorbij kwam, besloot de spits om de tweede seizoenshelft bij Sparta Rotterdam aan de slag te gaan. “Ik wilde graag naar het buitenland, maar er kwam niks voorbij”, zegt Kramer bij Vermeegen Voetbalvlogs.

“Ja, Oezbekistan. Maar daar had ik niet echt een goed gevoel bij”, vertelt de spits. “Het was voor mij altijd een droom om voor Feyenoord te spelen, die droom is uitgekomen. Daar komt bij dat je twee keer op de Coolsingel hebt gestaan. Dat kunnen ook niet veel jongens zeggen. Wat dat betreft is het best wel succesvol geweest. Het eerste jaar speelde ik veel, maar het tweede jaar werd het minder. Ik kan mezelf in de spiegel aankijken en zeggen dat ik er alles aan gedaan heb. Op mijn manier.”

“Ik vind totaal niet dat mijn periode bij Feyenoord mislukt is”, vervolgt Kramer, die zegt dat hij ‘alles wat er bij komt kijken’ verschrikkelijk vindt aan de voetbalwereld. “Van media, tot supporters... Tegenwoordig willen supporters het liefst spelers uitschelden. Met je vechten, weet ik veel wat. Volgens mij ben je dan een beetje de realiteit voorbij. Wij proberen gewoon wedstrijden te winnen. Je wint of je verliest. Zo simpel is het.”

“Dat mensen dan helemaal doordraaien, dat vind ik niet kunnen. En dan ook nog alle politieke spelletjes die gespeeld worden”, concludeert de aanvalsleider van Sparta. Kramer is ervan overtuigd dat de Rotterdammers zich weten te handhaven in de Eredivisie. “Ik zie iedere dag wat voor spelers er rondlopen en wat voor karakters zij hebben. Iedereen ziet dat wel binnen de club, denk ik.”