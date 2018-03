‘Je moet geen creatieve en inventieve oplossingen van Wijnaldum verwachten’

Het Nederlands elftal ging vrijdagavond in Amsterdam met 0-1 onderuit tegen Engeland. Georginio Wijnaldum speelde negentig minuten mee bij Oranje, maar wist geen verpletterende indruk te maken. De prestaties van de middenvelder in het Nederlands elftal zijn al langer onderwerp van discussie.

Hans Kraay Jr. is van mening dat het verschil groot is met de prestaties van Wijnaldum bij Liverpool. “Ik kijk in Engeland naar Wijnaldum en dan speelt hij in een dienende rol. Blijkbaar heeft hij daar zoveel goede spelers om hem heen. Nu is hij samen met Kevin Strootman het eerste aanspeelpunt en zij spelen eigenlijk nooit naar voren. Ik denk weleens dat hij helemaal zichzelf niet is”, zegt Kraay bij De Tafel van Kees.

“Ik heb de indruk dat als hij frivole spelers om zich heen heeft, zoals bij Liverpool, dat hij een hele nuttige en dynamische middenvelder is. Ik vind het zo jammer dat zijn kwaliteiten hem ontnomen worden omdat er zo weinig creativiteit om hem heen is. Hij kan er zelf nog niet eens zoveel aan doen, denk ik”, concludeert hij. Guus Hiddink stelt dat Oranje anders moet spelen om de kwaliteiten van Wijnaldum volledig te benutten.

“Je moet geen creatieve en inventieve oplossingen van Wijnaldum verwachten. Hij kan wel tussen de linies spelen en plotseling in het strafschopgebied opduiken. Ik denk dat hij wat beter tot zijn recht komt als hij iets meer naar voren kan spelen”, reageert de voormalig bondscoach. “Als je hem wil gebruiken in zijn sterkte, zal je ook anders moeten spelen. Dan zal je met een Jordan Henderson achter hem moeten spelen, zodat Wijnaldum diep kan gaan.”