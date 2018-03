‘Alles wat Ronald Koeman wil, heeft één speler van Marokko’

In de wedstrijd tussen Nederland en Engeland (0-1) werd zichtbaar dat Oranje in aanvallend opzicht creativiteit mist. Zondagochtend haalde Hans Kraay jr. bij De Tafel van Kees daarom aan dat het volgens hem zonde is dat Hakim Ziyech heeft gekozen voor de nationale ploeg van Marokko. Volgens Kraay is de Ajacied het type speler dat ontbreekt in het Nederlands elftal.

Oranje ging vrijdagavond in de Johan Cruijff ArenA onderuit door een doelpunt van Jesse Lingard na circa een uur spelen. Het Nederlands elftal wist het the Three Lions niet moeilijk te maken. "Ik heb, net als wij allemaal, Ronald Koeman erg gevolgd. Hij maakte een heel frisse, duidelijke indruk. En het mooie wat ik vind dat hij zegt is dat de 'Hollandse ziekte' eruit moet. Daarmee bedoelt hij het breed en terug spelen”, aldus Kraay. “Nou, daar heb ik helemaal niets van gezien.”

Ziyech was vrijdag met een doelpunt en assist van grote waarde voor Marokko bij de 2-1 overwinning op Servië. “Alles wat Koeman wil, heeft één speler van Marokko. Die had voor het Nederlands elftal moeten spelen, Ziyech. Al zijn aannames zijn vooruit. Het doorbewegen, dat doet geen enkele Nederlandse middenvelder. Pröpper misschien een beetje, maar die heeft niet zo'n steekpass”, vervolgt Kraay, die onder de indruk was van de assist die Ziyech gaf bij Marokko. “Dat zijn balletjes die andere mensen zien, maar hij kan het met zo veel gevoel.”

Kraay blijft het jammer vinden dat er nooit meer moeite is gedaan om Ziyech voor het Nederlands elftal te laten kiezen. “Ik heb hier best strijd gehad met Marco van Basten en Danny Blind die het totaal niet met me eens waren. Ik vond dat ze veel meer voor Ziyech hadden moeten doen. Als ze nu kijken vervloeken ze me weer, maar ik blijf erachter staan.”