Vertonghen hoort speculaties over Alderweireld: ‘Ik maak me er niet druk om’

Toby Alderweireld en Tottenham Hotspur zijn het nog altijd niet eens over een nieuw contract. De huidige verbintenis van de Belgische verdediger loopt tot medio 2019, met een optie voor nog een jaar. Hoewel de ex-Ajacied daardoor in principe nog twee jaar vastligt, zijn de onderhandelingen over een nieuw contract gestart. Omdat een akkoord uitblijft, wordt in de Engelse media gespeculeerd over een eventueel vertrek. Paris Saint-Germain werd in de wandelgangen al genoemd als geïnteresseerde partij. Ploeggenoot Jan Vertonghen maakt zich vooralsnog geen zorgen en denkt dat het wel goedkomt tussen Alderweireld en Tottenham.

Vertonghen en Alderweireld vormden samen in het begin van hun carrière het centrum bij Ajax en spelen ook al jaren samen in de nationale ploeg van België. Bij Tottenham Hotspur hebben de twee elkaar opnieuw gevonden. “Altijd als we samenspelen dan begrijpen we elkaar”, zegt Vertonghen in gesprek met Sky Sports. “Toen ik naar Tottenham ging, vertrok Toby naar Atlético Madrid. Daarna ging hij naar Southampton en vervolgens kwamen we elkaar hier al vrij snel weer tegen, dus ik maak me niet druk.”

Mochten Tottenham en Alderweireld het niet eens worden over een nieuw contract, dan wordt in de zomer van 2019 een clausule in werking gesteld waardoor de verdediger voor omgerekend 28,5 miljoen euro is af te halen in Londen. “We spelen al zo lang samen en weten van elkaar hoe we spelen. Maar ik heb het hier liever niet over, want het kan respectloos overkomen tegenover andere spelers die naast mij spelen of naast Toby in andere situaties", besluit Vertonghen.

Alderweireld stond dit seizoen al maanden aan de kant met een hamstringblessure. Hierdoor moest hij het tweeluik met Juventus in de Champions League aan zich voorbij laten gaan. Bij afwezigheid van Alderweireld bestond het centrum van the Spurs uit Vertongen en Davinson Sánchez.