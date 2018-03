Van Marwijk schrikt niet: ‘We hebben één keer fatsoenlijk kunnen trainen’

Bert van Marwijk kende geen al te gelukkig debuut als bondscoach van Australië. In zijn eerste wedstrijd met de Socceroos werd er met 4-1 verloren van Noorwegen en er is dus nog het nodige werk te verzetten voor het eerste duel op het WK. Van Marwijk benadrukt dat hij tijd nodig heeft om het Australische elftal neer te zetten.

“Ik verlies niet graag met 4-1, maar ik heb veel geleerd van deze wedstrijd. Dat we nog niet klaar zijn en dat wist ik ook van tevoren. We hebben terecht verloren. Vooral verdedigend maakten we veel fouten en dat mag niet gebeuren. Het is duidelijk dat we problemen hebben in de verdediging”, zegt Van Marwijk in gesprek met de NOS. Komende dinsdag neemt Australië het in Londen op tegen Colombia.

“We hebben elkaar maandag voor het eerst ontmoet en hebben één keer fatsoenlijk kunnen trainen. Het belangrijkste is dat we elkaar beter leren kennen”, vervolgt de oefenmeester. Op 16 juni begint zijn ploeg aan het WK met de wedstrijd tegen Frankrijk. Voor die tijd staan er nog oefeninterlands tegen Colombia, Tsjechië en Hongarije op het programma. Vanaf 19 mei heeft Van Marwijk zijn ploeg bijeen in aanloop naar het WK.

De Australiërs zullen geen uitzwaaiwedstrijd in eigen land spelen, maar gaan in plaats daarvan op trainingskamp in Turkije. “Daar ben ik ongelooflijk blij mee. Vanaf 19 mei hebben we een maand de tijd om bijna elke dag te trainen. Dat moet genoeg zijn. Dan kan je een elftal beoordelen, dan ontstaat vastigheid. We hebben een sportief doel en anders zouden we misschien wel 10 dagen voorbereiding missen”, aldus Van Marwijk, wiens doel is om de groepsfase te overleven.