‘Mourinho houdt ervan om ruzie te maken, dat is iets waar hij heel goed in is’

Voor Swansea City wacht volgende week zaterdag een bezoek aan Manchester United. Het treffen op Old Trafford betekent ook een ontmoeting tussen twee landgenoten, want sinds december staat Carlos Carvalhal aan het roer bij the Swans. In gesprek met de Daily Mirror vertelt hij veel te hebben geleerd van José Mourinho.

“Wanneer een club me ontslaat, spijt het me omdat ze een goede manager laten gaan. Ik heb een goede achtergrond en ik heb dusdanig veel ervaring dat ik overal klaar voor ben. Ik ben een fan van Mourinho en hij weet dat. Toen Sir Alex Ferguson nog bij Manchester United zat, heb ik daar een week meegelopen. Daarna heb ik dat bij het Chelsea van Mourinho gedaan”, stelt de 52-jarige Portugees. Hij werkte afgelopen jaren bij onder meer SC Braga, Sporting Portugal, Besiktas en Sheffield Wednesday.

“Ik heb geprobeerd om van de beste te leren. Mourinho heeft veel zelfvertrouwen, net zoals ik. Dat heb je nodig. Hij heeft wel een hele andere persoonlijkheid dan ik. Mourinho houdt ervan om ruzie te maken met mensen, dat is iets waar hij heel goed in is”, vervolgt Carvalhal, onder wie Swansea City afgelopen periode een opmars kende. “Ik ben juist heel anders, probeer zo ver mogelijk van een ruzie weg te blijven. Als iemand ruzie met mij probeert te zoeken, krijgen ze uiteindelijk problemen met zichzelf.”

“Wij houden ervan om onze handen te gebruiken en dat vinden scheidsrechters niet leuk. Portugezen praten veel met hun handen en mensen denken dat we dit verkeerd bedoelen. Nu sta ik altijd met mijn handen in mijn zakken, om mezelf te beschermen”, zegt de manager van Swansea City. “Ik geef Mourinho in twee opzichten een compliment: in het voetbal en ook in sociaal opzicht. Hij heeft de manier veranderd hoe er in Europa naar Portugezen wordt gekeken.”

“Mourinho won prijzen in Portugal en kwam toen als een winnaar naar Engeland. Het imago van Portugezen in het buitenland is niet hetzelfde als voor het tijdperk van Mourinho, want voor die tijd vertrokken mensen al op jonge leeftijd naar Frankrijk, Duitsland of Brazilië”, besluit Carvalhal. Swansea City bezet momenteel de veertiende plaats in de Premier League, met een voorsprong van drie punten op de gevarenzone.