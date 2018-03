Kuyt lovend over ‘fantastische speler’: ‘Hoop dat hij het in de CL laat zien'

Bij Liverpool gaat het dit seizoen vooral over Mohamed Salah. De Egyptenaar verruilde AS Roma afgelopen zomer voor the Reds en maakt tot dusver veel indruk, met 36 doelpunten in alle competities. Ook Dirk Kuyt is enthousiast over Salah en hij denkt dat de aanvaller een belangrijke rol zal spelen in de kwartfinale van de Champions League tegen Manchester City.

“Hij is echt een fantastische speler. Tot dusver heeft hij het ongelofelijk goed gedaan en ik hoop dat hij het ook kan laten zien in de Champions League tegen Manchester City. Als individu heeft al geweldige dingen gedaan. Ik weet zeker dat hij ook dingen met het team wil bereiken en misschien kunnen ze dat voor elkaar krijgen in de Champions League”, zegt Kuyt in gesprek met verschillende Engelse media. Ook Terry McDermott, oud-middenvelder van Liverpool, is lovend over Salah.

“Behalve Kenny Dalglish ken ik niemand die tijdens zijn eerste seizoen zo’n impact had. Salah heeft ervoor gezorgd dat de mensen Philippe Coutinho al zijn vergeten en ik had dat eerlijk gezegd niet aan zien komen”, concludeert McDermott in een interview met de Daily Mirror. “Coutinho is een fantastische speler en normaal gesproken won Liverpool wanneer hij speelde. Toen hij vertrok, dacht ik dat het een gigantische aderlating zou zijn.”

“Salah is voorlopig buitengewoon en heeft meer doelpunten gemaakt dan Coutinho. Hij creëert meer kansen en is gewoon ongelofelijk goed. Ik denk dat Liverpool hem komende zomer absoluut niet zal laten gaan. Salah wil volgens mij zelf ook helemaal niet weg. Hij deed hem pijn hoe het bij Chelsea ging, maar hij is terug in de Premier League en is geliefd bij de fans. De manager houdt van hem, dus hij heeft geen reden om te vertrekken. Hij verdient een enorm compliment dat hij zo’n speler is geworden na zijn vertrek bij Chelsea”, besluit de oud-middenvelder.