‘De geruchten over Neymar zie ik meer als spelletje van de media’

Er wordt de laatste tijd veel gespeculeerd over de toekomst van Neymar. De Braziliaanse vleugelaanvaller, die les Parisiens afgelopen zomer 222 miljoen euro kostte, zou ongelukkig zijn in de Franse hoofdstad en zinnen op een transfer naar Real Madrid. Ploeggenoot Javier Pastore doet alle geruchten af als ‘spelletjes van de media’.

“Ik denk niet dat hij zal vertrekken. De geruchten over Neymar zie ik meer als spelletje van de media dan een echte wens. Neymar was juist heel enthousiast toen hij hier kwam. Deze club is geen Barcelona en de Ligue 1 is niet hetzelfde als de Spaanse competitie”, zegt Pastore in gesprek met Onda Cero. De Argentijn denkt dat hij zelf wel bezig is aan zijn laatste periode bij Paris Saint-Germain.

“Mijn periode bij Paris Saint-Germain loopt op zijn einde, zo realiseer ik. We zien wel hoe mijn toekomst eruit zal zien. Ik heb hier voorlopig nog een contract”, vervolgt de middenvelder, wiens contract tot medio 2019 loopt. Afgelopen maanden werd Pastore meer dan eens gelinkt aan een vertrek uit Parijs en onder meer Internazionale zou hem op de korrel hebben. “Ik heb nog geen duidelijk idee wat ik ga doen.”

“Ik weet niet hoe het hier af zal lopen. Mijn focus ligt nu op het einde van het seizoen, om het jaar goed te eindigen. We moeten proberen om zoveel mogelijk prijzen binnen te halen. Natuurlijk is Spanje een optie voor de toekomst vanwege de speelstijl en de taal”, besluit Pastore, die dit seizoen in alle competities tot 5 doelpunten en 2 assists kwam in 27 wedstrijden.