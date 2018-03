Rush looft ‘juweel op een voetbalveld’: ‘Ik zou elke seconde voor hem betalen’

Ian Rush is onder de indruk van het eerste seizoen van Mohamed Salah in dienst van Liverpool. De teller van de Egyptenaar staat inmiddels op 36 goals; meer dan wie dan ook in zijn eerste contractjaar in dienst van de Merseyside-club. Rush benadrukt echter dat de goals ook gepaard zullen moeten gaan met zilverwerk als hij tot een legende van de club wil uitgroeien. Rush is met 346 goals topscorer aller tijden van Liverpool.

Salah kan dit seizoen een record van Rush breken: hij maakte in één seizoen liefst 47 goals voor the Reds. “Het grote verschil tussen mijn doelpunten in 1983/84 en zijn aantal goals dit seizoen is dat we dat seizoen de treble wonnen”, claimt de voormalig topaanvaller uit Wales. “Als je op het punt staat om records te breken, verwacht je dat er ook prijzen aan gekoppeld zijn. En dat is waar Liverpool aan moet werken. Wij wonnen destijds de landstitel, de Europa Cup en de League Cup.”

“Dit seizoen blijft alleen de Champions League over als mogelijke prijs. Aan het einde van de rit word je beoordeeld als individu en als team, op basis van het aantal prijzen. Records zijn er om gebroken te worden. Natuurlijk wil ik mijn record behouden, maar als iemand het breekt, betekent dat iemand succesvol is en dat de club aan de weg timmert.” Rush denkt dat Salah dit seizoen datgene voelt wat hij toentertijd meemaakte. “In het seizoen waarin ik 47 keer scoorde, wist ik elke keer dat ik het veld betrad dat ik zou gaan scoren.”

Rush genoot een week geleden met volle teugen van de 5-0 overwinning op Watford, met vier treffers van Salah. “Dat was de beste wedstrijd waarin ik hem heb zien spelen. Hij was werkelijk ongelooflijk. Het waren niet alleen zijn vier doelpunten. Hij was onzelfzuchtig. Danny Ings kwam als invaller in het veld en het leek erop alsof Mo wanhopig op zoek was naar een doelpunt voor Danny. Als iemand er beter voor stond, dan kreeg die de bal. Dat maakt hem een beetje anders. Hij is een zeer speciale voetballer.”

“Hij laat zich ook niet meeslepen door de euforie”, stelt Rush. “Hij denkt net als ik, dat voetbal een teamsport is. Als hij scoort, juicht hij op de juiste manier. Het gaat niet om hem. Wij moesten altijd naar degene gaan die de assist had gegeven. Dat is wat Salah doet. Ik haat spelers die naar het publiek rennen en op de achternaam van hun shirt wijzen. In de wedstrijd tegen Watford scoorde Salah na een geweldige pass van Andy Robertson. Hij ging meteen naar hem toe.”

Rush denkt niet dat Salah al na een seizoen zal vertrekken, ondanks interesse van andere clubs. “Ik denk dat het in het geval van Philippe Coutinho een beetje anders lag. Hij is een Zuid-Amerikaanse voetballer en het is moeilijk om ‘nee’ te zeggen tegen Real Madrid of Barcelona. De supporters houden van Salah, de club houdt van Salah. Dus waarom zou je moeten vertrekken? Hij is een juweel op een voetbalveld. Ik zou elke seconde van de dag betalen om hem te zien spelen. Voor mij is hij de Voetballer van het Jaar.”