Joe Allen verbijsterd over situatie bij Real Madrid: ‘Helemaal als ploeggenoot’

Joe Allen zet enigszins vraagtekens bij de situatie van Gareth Bale bij Real Madrid. De linkspoot groeide afgelopen week uit tot topscorer aller tijden van Wales, maar in het tenue van de Spaanse topclub komt hij de laatste weken niet altijd meer in de plannen van Zinédine Zidane voor. Hij startte slechts vijf van de laatste tien wedstrijden en kwam in de Champions League-duels met Paris Saint-Germain in totaal slechts 36 minuten binnen de lijnen.

“Ik vind het ongelooflijk. Helemaal als ploeggenoot”, stelt Welsh international Allen. “Real Madrid beschikt over een verzameling supersterren en Gareth zal ongetwijfeld teleurgesteld zijn. Ik weet echter zeker dat het een kwestie van tijd zal zijn voordat hij weer in de basis zal staan, regelmatig zal spelen en gaat doen wat hij altijd voor ze heeft gedaan.” Bale kampte sinds de start van vorig seizoen met divers blessureleed, waardoor de teller sindsdien op slechts 56 wedstrijden staat. Met name dit seizoen maakt hij zelden de negentig minuten vol.

Bale is voor het nationale elftal van Wales echter van ongekende waarde. Hij staat inmiddels op 29 goals in 69 A-interlands en dat aantal zal alleen maar verder omhooggaan, zo oordeelt Allen. “Als je naar de leeftijd van Gaz kijkt, heeft hij nog volop tijd om dat record verder uit te breiden en hopelijk blijft het nog lange tijd staan. Iedereen weet dat hij nog meer doelpunten zal maken. Iemand zal een sterke prestatie moeten neerzetten om dat record ooit te breken.”

Bale, 28 jaar, loste tegen China (0-6 winst) Ian Rush af als topscorer aller tijden van Wales. De voormalig aanvaller van onder meer Liverpool scoorde in 73 interlands 28 keer. De vriendschappelijke interland in en tegen China betekende het debuut voor Ryan Giggs als bondscoach van Wales. Hij zag naast Bale, die in de 63e minuut naar de kant werd gehaald, ook Sam Vokes (twee keer) en Harry Wilson scoren.