Heung-Min Son: ‘Hij is heel belangrijk, hij is de beste voetballer ter wereld’

Harry Kane is de beste voetballer ter wereld, zo oordeelt ploeggenoot Heung-Min Son. De spits van Tottenham Hotspur zal naar verwachting komende maand weer zijn opwachting op de training maken, na een enkelblessure eerder deze maand in de competitiewedstrijd tegen Bournemouth (4-1). Son erkent dat Tottenham en Engeland een voetballer als Kane missen.

“Kane is, natuurlijk, heel belangrijk voor Engeland. Hij is de beste voetballer ter wereld”, verzekert Son in gesprek met Sky Sports News. “Dit is voetbal. Soms heb je te maken met blessures, maar als Tottenham zijnde moeten we ook zonder Kane kunnen spelen. Het is heel vervelend, maar de andere voetballers moeten er klaar voor zijn.”

Son is ook dit seizoen een belangrijke kracht voor Tottenham, met onder meer zeven treffers in zijn laatste vijf officiële duels voor de Londenaren. Mauricio Pochettino kiest voor de Zuid-Koreaan in de spits nu Kane afwezig is. “Ik ben geen Harry. Ik probeer elke dag te oefenen. Maar dit is een mooie gelegenheid om iets tot stand te laten komen.”

Jan Vertonghen hoopt dat Kane erbij is op het WK in Rusland. Engeland en België treffen elkaar in de groepsfase van het mondiale eindtoernooi, op 28 juni in Kaliningrad. “Ik vind Harry een van de beste twee spitsen in de wereld”, zo stelt de verdediger annex Belgisch international van Tottenham. “Hij heeft alles in huis. Je kan een plan tegen Harry hebben, maar dan vindt hij alsnog een oplossing. Hopelijk zijn Engeland en wij op 28 juni al zeker van de volgende ronde en krijgt hij rust.”