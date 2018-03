‘Batsman’ geniet van aandacht: ‘Het is niet te verklaren, begon als een grapje'

Borussia Dortmund verloste Michy Batshuayi afgelopen winter uit zijn sportieve lijden bij Chelsea. De Belgische spits wordt tot het einde van dit seizoen gehuurd door de Duitse topclub en blijkt een schot in de roos: in elf officiële wedstrijden was hij al goed voor acht doelpunten. Batshuayi is gelukkig met zijn opleving, maar denkt vooralsnog niet aan een langer verblijf in Duitsland.

De 24-jarige aanvaller heeft een doorlopend contract bij Chelsea, waardoor hij aan het einde van dit seizoen in principe terugkeert op Stamford Bridge. The Blues versterkten zich in de winterse transferperiode echter met Olivier Giroud en hebben daarnaast ook nog de beschikking over Álvaro Morata. "Daar wil ik niet over praten. En ook niet over Chelsea. Later misschien", antwoordt Batshuayi tegenover Het Laatste Nieuws echter op de vraag hoe hij zijn toekomst ziet.

De spits erkent evenwel te genieten van zijn avontuur in het Signal Iduna Park. "Bij Chelsea speelde ik nauwelijks, dus is het leuk om nu opnieuw belangrijk te zijn", legt hij uit. "Weet je wat het is: ik ben gewoon warm ontvangen bij Dortmund - ik kreeg er meteen liefde. Dan ben je automatisch beter."

Batshuayi heeft inmiddels de bijnaam Batsman gekregen, maar vindt het lastig om uit te leggen hoe die naam tot stand is gekomen. "Het valt niet te verklaren. Het begon als een grapje, maar is nu immens groot geworden, ook dankzij sociale media. Dat is goed - ik laat de mensen graag lachen", besluit hij.